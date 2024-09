Il rammarico di Bisoli | Sconfitta immeritata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Unacon tante recriminazioni, secondo Pierpaolo: "Non meritavamo di perdere, abbiamo disputato forse il più bel primo tempo da quando ci sono io, tenendo testa a una squadra che lotta per vincere il campionato. I tre gol subiti li abbiamo tutti regalati, errori che non potevamo permetterci contro due attaccanti (Coda e Tutino, nda) da 20 o 30 reti a campionato. Il 2-0 ci ha un po’ tagliato le gambe ma non ci siamo arresi, anche la terza rete è stata un regalo però abbiamo continuato a lottare, realizzando la rete del 3-1. La gara si poteva riaprire quando eravamo sotto di una sola rete perché abbiamo colto un palo e costretto il loro portiere a una grande parata. Questa partita deve farci capire che non possiamo permetterci di fare regali.