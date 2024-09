Ginnastica Fabriano di bronzo Sofia Raffaeli centra l’oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ancora uno straordinario successo per laalla Coppa dei Campioni di Tokyo 2024. Terzo posto per team e oro perall-around. Cala il sipario ’all’Aeon Cup cup (Coppia dei Campioni per club dove partecipano tutti i team che si sono aggiudicati il campionato nazionale) e laconclude la kermesse mondiale con un magnificoper team e un sontuoso oro al concorso generale individuale perche con le sue meravigliose performances supera tutte le agguerrite avversarie e con il punteggio di 138.650 (cerchio 37.600, palla 33.500, clavette 34.400, nastro 33.600) conquista un meraviglioso oro. Dietro di lei la bielorussa Alina Harnasko 137.200, terza l’ucraina Taisiia Onofriichuk con 134.350, ottava Milena Baldassarri con Baldassarri 125.45 (cerchio 31.85, palla 31.200, clavette 30.600, nastro 31.800).