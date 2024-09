Federica Pellegrini liquida così Ceccon | Incommentabile Cosa è successo tra i due Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 settembre 2024): «».tra i due () L’intervista di ieri di Thomasal Corriere della Sera ha aperto uno squarcio profondo nello sport italiano, non solo nel nuoto. Dure le sue parole all’indirizzo diPellergini.è sempre stato senza peli sulla lingua, lo conosciamo. Ha rispettato ed elogiato la nuotatrice. Sulla persona ha calato un velo pietoso. «Per me non rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no». Oggi il Corriere della Sera tona sulla vicenda. Innanzitutto con la reazione die di suo marito Matteo Giunta.