Ex Milan Patrick Cutrone incanta con il Como | il dato clamoroso

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’ex attaccante delcon il: i rossoneri sono solo un lontano ricordo: eccoè diventato il nuovo leader del. L’ex attaccante del(con cui ha collezionato 90 presenze per un totale di 27 goal), dopo aver calcato un palcoscenico importante come quello di San Siro con la maglia rossonera, è passato dalla Premier League (al Wolverhampton) alla Liga (al Valencia) per poi fare ritorno in serie A con l’Empoli. In nessuna di queste avventure però il centravanti classe 1998 è riuscito a lasciare il segno. Ecco quindi, nella stagione 2022/23, il suo trasferimento alin serie B, per provare a farsi notare nuovamente dopo una parte di carriera da dimenticare.