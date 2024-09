Ddl Valditara cosa ne è del personale scolastico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il ddl, chiamato anche riforma del voto in condotta, è stato approvato alla Camera in via definitiva. Il decreto introduce una serie di strumenti nel sistemaitaliano come per esempio la non ammissione all’anno successivo con il 5 in condotta, il ritorno alla valutazione numerica sul comportamento e le multe per l’aggressione al. Eppure la scuola in Italia continua ad avere insegnanti senza prospettive di carriera e con l’assenza di un riconoscimento economico adeguato. Se confrontiamo la retribuzione lorda di livello medio di un insegnante di scuola superiore italiana, scopriamo che nel 2022 era pari a 33 mila euro annui rispetto ai 75 mila in Germania, 67 mila in Olanda e 45 mila in Francia (dati rivista n. 6 eco). Per la crescita del sistema educativo italiano non è da sottovalutare l’importanza dei servizi educativi per l’infanzia.