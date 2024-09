Classifica Fai dei beni da salvare Ricca pattuglia livornese in gara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il Fai - Fondo per l’ambiente italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha lanciato anche quest’anno il censimento – siamo alla 12cesima edizione – de “I Luoghi del Cuore”: si può partecipare fino al 10 aprile alla più grande mappatura spontanea del patrimonio culturale italiano che da vent’anni raccoglie le segnalazioni dei luoghi più amati dagli italiani e che perciò meritano un futuro. La provincia di Livorno partecipa e ’candida’ una lunga scia di monumenti, bisognosi di veder riaccesi su di loro i riflettori per poter rinascere e tornare pienamente accessibili a tutti. Si vota sul sito www.iluoghidelcuore.it o attraverso i moduli cartacei scaricabili da ogni scheda luogo. Si possono votare tutti i luoghi del cuore che si desiderano, senza limite numerico. Se il luogo del cuore non è già presente sul sito, si può inserirlo in qualsiasi momento.