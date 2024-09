Ciclismo il presidente dell' Uci | Serve una rivoluzione Al vaglio la categoria Under-21

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – I Mondiali di Zurigo 2024 sono appena andati in archivio con il clamoroso acuto di Tadej Pogacar nella prova maschile élite, ma già durante la rassegna svizzera lapiù chiacchierata era quella-23 al punto che appena pochi giorni fa l'Uci aveva deciso di apportare cambiamenti significativi in vista del 2025: a partire dall'edizione che avrà luogo in Rwanda i corridori con contratti in essere con squadre World Tour o Professional non potranno prendere parte alle gare riservate agli-23 né ai Mondiali né agli Europei. Un bel cambiamento che però potrebbe essere solo il preludio di una vera e propria, preannunciata da David Lappartient,'Uci. I dettagli Il dirigente francese, intercettato dai microfoni di DirectVelo, ha ammesso l'esigenza di cambiare ancora più radicalmente un movimento in continua evoluzione.