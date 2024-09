Caso Boccia Sangiuliano interrogato in procura a Roma per l’esposto sulle minacce

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’ex ministro della Cultura Gennaroè arrivato inper esserein merito alda lui presentato contro Maria Rosaria, indagata perad appartenente a corpo politico e lesioni aggravate. La testimonianza dell’ex ministro è centrale per ricostruire i fatti e per verificare le accuse, a cui sta lavorando la pm Giulia Guccione.è accusata di aver minacciatoper ottenere una nomina al ministero della Cultura «Esercitavaidonee a compromettere la figura politica e istituzionale di Gennaro, all’epoca dei fatti ministro per la Cultura, in modo da turbarne l’attività e ottenere il conferimento della nomina a consulente per i Grandi Eventi, incarico di diretta collaborazione del Ministero».