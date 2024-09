Cachet Barbara d' Urso a Ballando e programmi Rai in arrivo | ultime news

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 30 settembre 2024) La notizia del ritorno in tv did'con le Stelle in televisione sta generando grande attesa e curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori. L'ex regina di Mediaset, che negli ultimi anni ha visto ridursi progressivamente il suo spazio televisivo, è ora pronta a fare il suo grande ritorno sul piccolo schermo. Questa volta, però, non su Canale 5, ma su Rai1, nel celebre programma condotto da Milly Carlucci.d'sarà ballerina per una notte nella seconda puntata in onda sabato 6 ottobre prossimo. Secondo quanto riportato da Dagospia, non si tratta di un semplice cameo, ma di un momento che potrebbe segnare il preludio di un ritorno in grande stile di Maria Carmela in televisione in pianta stabile.