Asilo nido nel Casertano Oliviero | Fondamentale per tre comuni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’inaugurato oggi ènon solo per il comune di Portico di Caserta, ma anche per le famiglie che risiedono nei paesi limitrofi di Macerata Campania e Capodrise. Così daremo sollievo a tanti nuclei familiari che non ce la fanno ad arrivare a fine mese e per i quali le spese per i nidi incidono tanto, e a quelle coppie che non possono fare figli per motivi economici”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaroa Portico di Caserta, dove è intervenuto con il presidente della Regione Vincenzo De Luca all’inaugurazione di unper 40 bimbi finanziamento con fondi per circa un milione di euro dalla Regione.