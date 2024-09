Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024)DEL 29 SETTEMBREORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI, LO STOP DEI MEZZI PESANTI, CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA. E PASSIAMO ALLO SPORT ALLO STADIO OLIMPICO È INIZIATO DA POCHI MINUTI IL MATCH-VENEZIA, VALIDO PER LA 6^ GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A. IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO SONO ATTIVE LE CONSUETE MODIFICHE ALLACON DIVIETI DI SOSTA E TEMPORANEE LIMITAZIONI AL TRANSITO. ATTENZIONE, IN PARTICOLARE, DURANTE LA FASE DI DEFLUSSO DEI TIFOSI.