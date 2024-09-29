Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 08:30 (Di domenica 29 settembre 2024) Viabilità DEL 29 SETTEMBRE 2024 ORE 8.20 ALESSIO CONTI BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUESTA SERA AL CIRCO MASSIMO NUOVO APPUNTAMENTO CON LA MUSICA DI DAVID GILMOUR, PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA E DEVIAZIONI AL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIAMO ARGOMENTO, DA DOMANI FINO AL 3 OTTOBRE, SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA LAVORI DI MANUTENZIONE CON CHIUSURA DELLO SVINCOLO TORRIMPIETRA IN ENTRATA VERSO L’AURELIA, I LAVORI SARANNO ESEGUITI IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 21-6 DEL MATTINO, IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARELO SVINCOLO CERVETERI-LADISPOLI.Leggi tutta la notizia su romadailynews
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