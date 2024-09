Viabilità Roma Regione Lazio del 29-09-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024)DEL 29 SETTEMBREORE 8.20 ALESSIO CONTI BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO QUESTA SERA AL CIRCO MASSIMO NUOVO APPUNTAMENTO CON LA MUSICA DI DAVID GILMOUR, PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA E DEVIAZIONI AL TRASPORTO PUBBLICO CAMBIAMO ARGOMENTO, DA DOMANI FINO AL 3 OTTOBRE, SULLA A12CIVITAVECCHIA LAVORI DI MANUTENZIONE CON CHIUSURA DELLO SVINCOLO TORRIMPIETRA IN ENTRATA VERSO L’AURELIA, I LAVORI SARANNO ESEGUITI IN FASCIA ORARIA NOTTURNA 21-6 DEL MATTINO, IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARELO SVINCOLO CERVETERI-LADISPOLI.