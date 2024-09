Traversetolo il padre dei neonati seppelliti in giardino | Quello che ha fatto va contro la persona che era per me

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di domenica 29 settembre 2024) Ildei dueneldella villetta didall’ex fidanzata Chiara Petrolini, ha parlato per la prima volta in esclusiva a ‘Le Iene’. Ai microfoni dell’inviata Alice Martinelli, il ragazzo racconta: “Vorrei dare una spiegazione a chi non se la dà. Il primo bacio (con Chiara, ndr.) è stato in discoteca, oggi è come se fosse un ricordo sporcato. L’anno scorso, a settembre, quando ci siamo rimessi insieme mi sono tatuato sul polso il suo nome. Prima che succedesse tutta questa cosa, nella relazione, lo stro ero io, e lei quella che mi riportava sempre sulla strada giusta. Riusciva a tenermi dritto, davvero.che havalache era per me. Proprio l’esatto opposto diche è ora. Io per lei avreidi tutto.