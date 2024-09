Traffico Roma del 29-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 29 settembre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulle Grande Raccordo Anularein coda lungo la carreggiata interna tra le uscite cazzi al Salaria in carreggiata esternarallentato tra uscite per Fiumicino e Appia Siete in coda persu via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII è l’uscita di via Salaria direzione San Giovanni coda persul tratto dellaFiumicino Traduci per via della Magliana Trastevere e il ponte della Magliana direzione Laurentina via Aurelia rallentamenti pertra il raccordo è via Aurelia Antica in direzione centro città ancora intenso ilsu Gran parte delle zone centrali della capitale Ricordiamo l’appuntamento questa sera il Circo Massimo con il concerto di David Gilmour con i consueti cambiamenti e la viabilità al trasporto pubblico locale divieti di transito in via dei Cerchi tra Piazza ti porta a via di ...