Tra Brescia e Cremonese un derby per sognare in grande stile

(Di domenica 29 settembre 2024) Per consolidati motivi campanilistici, la sfida traviene sempre sentita in modo particolare su entrambi i fronti. Unche in questa occasione, si gioca nel posticipo del lunedì sera (fischio d’inizio alle 20.30) al “Rigamonti”, presenta stimoli importanti legati alla classifica della serie B e al percorso delle due contendenti. In effetti le Rondinelle sono decise a sfruttare il confronto diretto con una rivale ambiziosa ed accreditata come i grigiorossi per dimostrare di poter lottare con le prime, mentre la formazione di Stroppa, ex di turno e ormaino di adozione per sua residenza, è più che determinata a vincere per continuare la sua risalita verso le prime posizioni dopo qualche “intoppo” imprevisto nelle prime giornate del torneo cadetto.