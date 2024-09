Sinner e la maledizione del doping perché la Wada vuole trascinarlo in Tribunale?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 29 settembre 2024) La favolarischia di eclissarsi all’improvviso. Non si può più escludere uno stop di uno o 2 anni per il tennista italiano, numero uno al mondo nel ranking Atp. Jannik dovrà infatti affrontare le conseguenze del ricorso al Tas (ilsportivo internazionale di Losanna) che la, l’Agenzia mondiale anti, ha presentato contro il verdetto di unindipendente dell’International Tennis Integrity Agency (Itia). I giudici lo avevano ritenuto “esente da colpa o negligenza” dopo essere risultato positivo per due volte al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024. Adesso la, che ha formalmente presentato ricorso il 26 settembre, ritiene che “la conclusione di ‘nessuna colpa o negligenza’ non sia corretta ai sensi delle norme applicabili“. Siamo sul filo dell’interpretazione giuridica.