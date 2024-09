Rebel Wilson convola a nozze in Italia | ecco il luogo dell' evento

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) La star di Le amichea sposa ha sposato la fidanzata Ramona Agruma.ta acon la fidanzata Ramona Agruma e per l'occasione ha scelto l'. L'attrice e comica, famosa per i suoi ruoli in Le amichea sposa e Pitch Perfect aveva annunciato sui social i fiori d'arancio. Dopo il coming out del 2022,ha avuto la sua prima figlia tramite madre surrogata, Royce Lillian nello stesso anno. Il fidanzamento con Ramona Agruma è stato ufficializzato nel mese di febbraio del 2023. Matrimonio all'na Secondo quanto riporta People,e Ramona Agruma si sono sposate in Sardegna nella giornata di sabato. Presentata dal un amico