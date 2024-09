Moto3 GP Indonesia 2024 risultati e ordine di arrivo | vince Alonso Lunetta quinto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Davidtrionfa nel Gran Premio d’dellae conquista la nona vittoria stagionale: avrà il primo match point per il titolo già in occasione della prossima gara, in Giappone. Il pilota colombiano ha preceduto sulla pista di Mandalika gli spagnoli Fernandez e Munoz, rispettivamente secondo e terzo. Quarto un altro spagnolo, Piqueras, mentre alposto c’è l’azzurro Luca. A punti altri tre italiani: Carraro (10°), Bertelle (12°) e Nepa (15°). Di seguito l’d’completo.