Mondiali ciclismo 2024 Cordiano Dagnoni | Finn è un talento diamogli tempo per la maturazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Si sono conclusi con una performance tutt’altro che convincente nella prova in linea degli uomini élite idisu strada. Per l’Italia l’appuntamento iridato in ogni caso è stato positivo in terra elvetica, con diciannove medaglie (5 dale 14 dal para). A tracciare un bilancio il presidente della Feder:“Sono tanti gli elementi che emergono da questi campionati del mondo i cui ottimi risultati si aggiungono a quelli delle Olimpiadi e Paralimpiadi. Torniamo a casa con un titolo mondiale, tra gli juniores, che offre diverse chiavi di lettura. Abbiamo ammirato inunper completare la. Quest’anno nella categoria juniores abbiamo vinto titoli iridati con atleti diversi, a dimostrazione che il nostro futuro non è affidato ad un singolo corridore, ma alla forza di un movimento.