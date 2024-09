Meret in tribuna presente anche il suo agente | si sblocca il rinnovo?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 29 settembre 2024) Il portiere azzurro fuori per infortunio, ma si muovono le trattative per il futuro Alexha assistito dallaalla sfida tra Napoli e Monza al Diego Armando Maradona. Il portiere azzurro, fermo ai box per infortunio, salterĂla prossima gara contro il Como e non sarĂ convocato da Luciano Spalletti per le sfide dell’Italia contro Belgio e Israele. Fin qui, l’obiettivo diè quello di recuperare quanto prima e tornare a difendere la porta del Napoli, dopo essere stato protagonista in questo inizio di stagione, risultando decisivo in gare come quelle contro Parma e Cagliari. Ma c’è un’altra partita importante in corso per, quella del suocontrattuale. Il contratto del portiere scadrĂ a giugno, e sia il giocatore che il club hanno manifestato la volontĂ di proseguire insieme.