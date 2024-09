La missione di Zuppi | La pace va protetta e tenuta sempre viva Ma non impariamo mai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Cardinale Matteo, quale significato ha la visita congiunta che il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e quello della Repubblica Federale Tedesca Frank-Walter Steinmeier svolgeranno a Marzabotto? "È importantissima. Ci riporta alle origini dell’Europa. L’orrore, l’odio e la barbarie che cancella ogni umanità , che uccideva la pietà diventa consapevolezza di pensarsi insieme, non senza gli altri, non con prudenti soluzioni di compromesso, ma facendo il contrario della violenza: imparando a stare insieme. E non si smette mai di imparare! E’ una lezione che dobbiamoseguire. Ricordare e guardare assieme il futuro ci può fare capire la meraviglia che è l’Europa, ovviamente senza dimenticare i problemi e la responsabilità di non permettere che si torni indietro, ma che si vada avanti nella costruzione di una casa comune".