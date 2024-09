La mano alimentare

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 29 settembre 2024) In questo periodo sto realizzando conferenze scientifiche in varie città italiane. Ogni città ha il suo pubblico con la sua specifica sensibilità. Mi sto accorgendo che esiste una enorme domanda, di conoscenza del proprio corpo biologico e del vitale rapporto tra alimentazione e salute. Si vuole andare oltre il solito dimagrimento. Mi sto accorgendo della assenza dello Stato e delle Istituzioni nel diffondere scienza ed educazione alla sana alimentazione ad ogni età, come scelta consapevole di medicina preventiva. Riscontro: 1- PERDITA di CONTATTO con la produzione del cibo, non si sa da dove venga il cibo e cosa contenga 2- PERDITA di CONOSCENZA del proprio corpo, Io Biologico. 3- ESALTAZIONE IMMAGINE ESTETICA CORPOREA. Ma c’ è una vivace domanda tra la gente di conoscere quali effetti il cibo esercita sul nostro corpo.