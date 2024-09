Il sicario ucraino blitz spettacolare in Russia | Ucciso il comandante dell' unità 20924 cosa cambia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Mentre in sede Onu Cina e Brasile propongono una mediazione globale per far cessare il conflitto frae Ucraina, le truppe russe pressano sul fronte e dal cielo, ma gli ucraini si confermano pericolosi nell'uso di agenti segreti. L'uccisione di un ufficiale russo è stata rivendicata ieri dal servizio segreto militareGur. Un, longa manus degli 007 ucraini, con modalità forse simili a quelle dei nuclei Kidon (“baionetta”) del Mossad, ha assassinato il colonnello Alexei Vladimirovich Kolomeitsev, 51 anni,che gestisce droni, specie gli Shahed d'origine iraniana, e addestra i militari russi al loro impiego. È statonon al fronte, bensì a Kolomna, vicino Mosca.