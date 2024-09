È morto Glauco Mauri

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024), attore regista e grande protagonista nella storia del teatro, èieri, sabato 28 settembre a Roma, pochi giorni prima del suo compleanno. Avrebbe compiuto 94 anni martedì prossimo. Si era sentito poco bene meno di una settimana fa ed era stato costretto a rinunciare ad andare in scena al Teatro Vascello di Roma, dove era atteso giovedì scorso, per il suo nuovo spettacolo. La carriera diNato a Pesaro nel 1930, interprete di Shakespeare, Molière, Pirandello, Dostoevskij, Goldoni, con coraggio e passioneè stato per settant’anni in scena: era atteso dal 26 al 29 settembre al Vascello di Roma con lo spettacolo De Profundis, da Oscar Wilde, annullato per l’indisposizione dell’attore. Nel 1949 entra all’Accademia di Arte Drammatica di Roma diretta da Silvio D’Amico.