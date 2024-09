Domenica di interventi in alta quota | elisoccorso alla diga del Gleno e a Valbondione due feriti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024)/Vilminore. Una giornata di lavoro intenso per il soccorso alpino, quella di(29 settembre): tra le 15 e le 15.40 si sono infatti verificati due incidenti inche hanno richiesto l’intervento dell’. Il primo, poco dopo le 15, si è verificato a Vilminore di Scalve, nelle vicinanze delladel: un uomo di 36 anni è precipitato per circa 10 metri sul sentiero 410. Recuperato dall’elicottero di Areu alzatosi in volo da Bergamo, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Zingonia, con piccole contusioni sparse. Il secondo intervento, meno di un’ora dopo, si è reso necessario a, sul sentiero che conduce al rifugio Baroni al Brunone, oltre duemila metri di