Da Vigevano a Cassolnovo fuga dai carabinieri con frontale | arrestato 32enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024)(Pavia), 29 settembre 2024 - Rimasto intrappolato in una strada a fondo cieco, ha fatto inversione di marcia e s'è scagliato a tutta velocità contro l'auto dei, tentando poi di proseguire laa piedi. Ma è stato bloccato edai militari. L'uomo,residente in provincia di Novara, pregiudicato, aveva la patente sospesa. Probabilmente solo per questo motivo non si è fermato all'alt intimato daiin corso Novara a, verso le 4.30 di oggi, domenica 29 settembre. Era al volante di un Ford Fiesta e per evitare il controllo da parte della pattuglia del Radiomobile della Compagnia diha iniziato la rocambolescaterminata a