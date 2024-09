Ballando con le Stelle 2024 classifica e pagelle prima puntata | terribile gaffe su Nargi 0 Sonia delude 6

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 29 settembre 2024) È ufficialmente ripartitocon le, il dancing show più amato del piccolo schermo. Lacondotta come sempre da Milly Carlucci, con la collaborazione di Paolo Belli, è stata estremamente lunga. A non funzionare le clip di presentazione, durate decisamente troppo, e le chiacchiere infinite tra giuria e tribuni del popolo. Ancora una volta si pensa più a discutere, a cercare la polemica, che a giudicare tecnicamente le varie performance. E poi il tesoretto, che non fa altro che danneggiare la gara e favorire chi, di fatto, non ha ballato meglio di altri. Un continuo colpo di scena di cui si può fare tranquillamente a meno. Tra i punti di forza dello show, invece, l’arrivo di nuovi maestri di ballo che ha portato indubbiamente freschezza, leggerezza e tanta curiosità.