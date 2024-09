William ha già scelto tutto per la sua incoronazione

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 28 settembre 2024) Il principestarebbe già pianificando la sua ascesa al trono, così come la celebrazione per la sua. Certamente, c’è ancora molto tempo davanti a lui, ma così come è accaduto per re Carlodeve essere già pronto anche in caso di “imprevisti”. Quando re Carlo non ci sarà più, sarà proprio il principea salire sul trono d’Inghilterra. Complice anche la malattia che ha colpito il sovrano, il primogenito, nonché erede al trono primo in linea di successione, ha dovuto anticipare il passaggio di consegne e pianificare addirittura la sua, che sarà molto diversa dal solito.e il piano per l’, foto Ansa – VelvetGossipNon è stato un anno semplice per il principe, che ha dovuto prima affrontare la diagnosi del padre di un tumore, ancora non sappiamo dove, e poi quella della moglie Kate Middleton.