Un film decisamente curioso | stasera in tv arriva Marcello Mio dove Chiara si trasforma in suo padre Marcello Mastroianni | la reazione di mamma Catherine Deneuve

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 28 settembre 2024) Persino suarimane scioccata dallazione.mio, ilscritto e diretto da Christophe Honoré che vedersi suoin prima visione assolutain tv alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su Now e disponibile on demand. Nella clip che vedete qui sopra, c’è molto del senso dimio. L’incontro tra la, e la figlia, che chiede di essere chiamata, ben mostra il tono del. (Guardate qui il racconto chefa della prima volta che ha vistotruccata come il). Cheproprio nel centenario della nascita del grande attore italiano. Avvenuta a Fontana Liri in provincia di Frosinone il 26 settembre del 1924. Oltre a questo, anche la festa del Cinema di Roma (16-27 ottobre) rende omaggio a