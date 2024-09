Ultim’ora Sinner tifosi sconvolti | ha dato forfait

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 28 settembre 2024), la decisione era nell’aria da giorni: ecco i prossimi impegni del numero uno al mondo da qui a dicembre. L’allarme – se di allarme si può parlare – l’ha lanciato Carlos Alcaraz nei giorni scorsi, durante la Laver Cup. Lo spagnolo, numero 3 del ranking Atp, ha usato parole forti: “Giochiamo troppe partite – ha detto – così ci uccideranno, in questa fase diversi tennisti rischiano di dover rinunciare ai tornei più importanti a causa degli infortuni”. Uno sfogo per certi versi molto simile a quello dei calciatori, da tempo sul piede di guerra per via di un calendario sempre più fitto e ingolfato. Jannik: in questi giorni l’altoatesino è impegnato a Pechino – Il Veggente (Ansa)Nel tennis sta accadendo più o meno la stessa cosa.