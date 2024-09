The Jester la recensione | horror con un giullare sadico creato dal dolore e dai sensi di colpa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 28 settembre 2024) The, disponibile sulla piattaforma Midnight Classic, è un film ambizioso che vuole trattare temi importanti oltre il purotutto sangue, ma nonostante un cattivo carismatico svolge il tema in maniera poco convincente, penalizzato dallo script e dal cast. La festa di Halloween, un tipo bizzarro con la maschera ghignante dae uno sgargiante completo arancione con cravatta nera e cappello a cilindro: sono gli ingredienti con cui viene introdotto Thedisponibile sulla piattaforma Midnight Factory. E tutti pensano al solito slasher con un pazzo mascherato che inizia ad affettare corpi. In realtà, come vedremo in questa, Thenon è questo. O meglio, non è solo questo perché ha il coraggio di andare oltre lo splatter per toccare qualcosa di più intimo e profondo. Intenzione certamente lodevole, anche se i buoni propositi si infrangono