Sport cultura e paesaggio Di corsa nella natura ma con un libro in mano

(Di sabato 28 settembre 2024) La settima edizione di Libri di, l’originalissimo evento ideato e organizzato da Associazione Villa del Grumello, che unisce, è in programma domani 29 settembre, con il suo ricco programma che inizia alle 8,30 con la tradizionale staffetta dei libri. Vedrà impegnati i runner lungo tre percorsi – di altura, collina e pianura – che connettono le little free library, le piccole biblioteche libere, disseminate lungo la Lake Como Poetry Way, il percorso paesaggistico e letterario tra lago e monti.