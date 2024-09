Salviamo il dialetto Conselice e il vernacolo | le iniziative della Pro Loco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) È dagli anni ’80 che la Prodiha iniziato a dare vita, tra le sue, anche a manifestazioni dedicate alromagnolo. Un impegno particolare questo che viene destinato in particolare a tre: lo svolgimento di commedie dialettali, un concorso di poesie ine un concorso dialettale per dicitori. Una manifestazione, pure questa a carattere biennale come quellapoesia, e che tra l’altro si distingue attualmente come l’unica in tutta la Romagna. E proprio in questi giorni è uscito il bando di questo concorso letterario, quest’anno giunto alla sua XXII^ edizione e con partecipazione che prevede l’invio dei testi da recitare entro la data del 19 ottobre 2024.