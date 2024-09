Pronostico Udinese-Inter | Sabato 28 settembre 2024 ore 15 | 00 ???

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 28 settembre 2024) L’anticipo della sesta giornata di Serie A vede sfidarsiin una gara cruciale per entrambe le squadre. Ecco la nostra analisi, con quote e scommesse consigliate per questoessante match.Ultimi Risultati: Settimana positiva a metà per i bianconeri di Kosta Runjaic, che hanno superato la Salernitana per 3-1 in Coppa Italia. Tuttavia, la pesante sconfitta per 3-0 subita contro la Roma all’Olimpico ha segnato il primo passo falso in questa stagione. L’, dopo cinque giornate di campionato, ha conquistato 10 punti, piazzandosi al secondo posto insieme al Napoli, a -1 dal Torino capolista. La squadra friulana ha mostrato una discreta capacità di fare gol e altrettanta facilità nel subirne: 7 reti realizzate e altrettante subite. In casa, i bianconeri sono stati impeccabili, vincendo contro Lazio e Como.