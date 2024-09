Perrucci risponde a Perini Primavera pari esterno col Milan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024)1 CESENA 1(4-3-3): Mastrantonio, Bakoune, Nissen (1’ st Paloschi), Dutu, Perera (1’ st Grilli), Sala, Stalmach (40’ st Perin), Comotto (1’ st Ossola), Bonomi, Scotti, Ibrahimovic (19’ st). A disp.: Colzani, Mancioppi, Parmigiani, Tezzele, Colombo, Siman. All.: Guida. CESENA (4-3-1-2): Veliaj, Manetti, Valentini, Dolce, Pitti, Arpino (40’ st Valmori), Zamagni (40’ st Lontani), Ronchetti, Castorri (45’ st Domeniconi),(22’ st Papa Wade), Tosku (22’ st Coveri). A disp.: Montalti, Ghinelli, Tampieri, Demko, Galvagno. All.: Castorri. Arbitro: Gemelli di Messina. Reti: 24’ pt, 26’ stsu rig.e Cesena non avevano ancora pareggiato in questo campionato, il pareggio lascia paradossalmente più rimpianti addosso alla squadra bianconera ospite, che non al