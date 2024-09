Nel Regno Unito è crisi immobiliare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 28 settembre 2024) I prezzi degli immobili sono ormai fuori controllo, i senzatetto invadono le strade e la caccia a un appartamento è impossibile anche per gli studenti stranieri. Ma il governo non ha soluzioni immediate. Case, disperatamente, cercansi. Non con la piscina riscaldata o altre amenità. Semplicemente un tetto sulla testa che non sia transitorio, una stanza che non costi un occhio della testa, un posto degno di venir chiamato home. Mai nella sua storia ilha vissuto unaabitativa come quella attuale. Il numero dei senzatetto nel Paese ha raggiunto livelli record.