Moviola Udinese-Inter | partita ordinata di Sacchi 6 politico

(Di sabato 28 settembre 2024)ha avuto Juan Lucacome arbitro della: questa ladell’incontro valido per la sesta giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-3. Di seguito la valutazione del direttore di gara, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Juan Lucadirige in manierala prima frazione di gara di, partendo subito dal gol di Davide Frattesi che è giustamente giudicato regolare anche dopo il controllo del fuorigioco semiautomatico. Poco dopo qualche protesta su un possibile tocco di mano in area di Zemura, ma totalmente involontario e quindi il direttore di gara fa giustamente proseguire. Il primo cartellino giallo arriva al 26?: ottima giocata di Davide Frattesi a centrocampo, il nerazzurro scappa via a Karlström che lo trattiene in maniera prolungata e arriva il sacrosanto cartellino giallo.