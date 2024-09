Michael Schumacher la vicenda delle foto rubate non è archiviata | il ricatto finisce in tribunale

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 28 settembre 2024), lanon è: il principale artefice delrischia fino a 15 anni di carcere! La famiglia di, leggenda indiscussa della Formula 1, si trova nuovamente al centro di un’attenzione mediatica non desiderata. Questa volta, il motivo è un tentativo di estorsione che ha preso di mira la privacy e i momenti più intimi dell’ex pilota tedesco. La Procura di Wuppertal ha deciso di portare intre uomini accusati di essere coinvolti in questaoscura.ai tempi dei trionfi in Formula 1 –Ansa – notizie.comIl caso si apre con l’arresto dei tre individui, accusati di aver cercato di ricattare la famigliautilizzando documenti privati e sensibili. Tra questi, le cartelle cliniche dell’ex campione e gli elenchi dei farmaci assunti negli ultimi dieci anni.