Medio Oriente Israele elimina il capo di Hezbollah Nasrallah | cosa succede ora?

(Di sabato 28 settembre 2024) In un conflitto che si sta sempre più facendo pesante, adesso lo scenario potrebbe cambiare e peggire con l’ingresso dell’Iran Una squarcio di luce nell’inferno più assoluto. Intra Gaza e Beirut, in questi ultimi giorni sono calate le tenebre con lanci di missili che non hanno dato tregua alle persone e soprattutto ai leader di. L’esercito israeliano ha ucciso ildibisognerà vedere che(Ansa Foto) Cityrumors.itDopo il tremendo e fulmineo attacco aereo cheha lanciato contro Beirut, provocando l’uccisione di, il leader supremo di, che era adel gruppo terroristico da ben 32 anni e che prese il posto di Abbas al Musawi, anche lui ucciso dagli israeliani, rischia di produrre effetti devastanti sulla guerra inoppure potrebbe essere la svolta, secondo qualcuno.