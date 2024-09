Medici internisti campani a confronto a Napoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 settembre 2024)riuniti a: si terranno lunedì 30 settembre e martedì primo ottobre il 23esimo congresso regionale Fadoia. L’iniziativa riunione, ricercatori e professionisti della salute per discutere delle più recenti innovazioni e sfide nel campo dellana interna. Con il titolo «Navigando le acque dellana interna: un viaggio verso la salute», il congresso diretto da Ada Maffettone, presidente Fadoia, offre «una panoramica completa sui temi centrali che caratterizzano la disciplina – spiegano i promotori – affrontando domande cruciali come le malattie curare, le emergenze infettivologiche e le più recenti scoperte nel campo della cardiologia, ma anche responsabilità penale e su come difendersi dalle aggressioni, sempre più frequenti in corsia».