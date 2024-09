Marina e Jesina | attente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024)sono chiamate a difendere il primato nel girone A di Promozione. E per giunta in trasferta. Comincia oggi ildi Profili, di scena sul campo del Sassoferrato Genga. Unreduce dalla vittoria interna contro la Biagio Nazzaro che ha permesso a Giovagnoli e compagni di agguantare il primo posto. Tutt’altra aria invece nel Sassoferrato Genga: la neopromossa è ferma in terz’ultima posizione con un solo punto. Domani invece andrà in scena un match tra due squadre che sa di categorie superiori, ma attualmente deluse. A Chiaravalle la Biagio Nazzaro ospiterà unache ha frenato nell’ultimo turno con il pari interno contro il Vismara.