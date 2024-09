LIVE Sinner-Safiullin ATP Pechino 2024 in DIRETTA | inizia il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARomanal servizio 09:06 Azzurro che vuole il 3° titolo ATP 500 nel, ricordando che l’ultima finale persa risale a novembre 2023, contro Djokovic alle Finals di Torino. Giocatori in campo! 09:01 Terzo confronto diretto tra i due, dopo quello sull’erba di Wimbledon: erano i quarti di finale. Si impose l’altoatesino in 4 parziali, conquistando la prima semifinale Slam della carriera. Quel torneo lanciò inoltrenell’orbita del tennis mondiale, adesso il russo è stabile nei primi 70 giocatori del mondo e vanta un best ranking di 36.