LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | comincia il Q1

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-3 minuti: caduta per Espargarò, oggi non fortunato. Rallentano tutti. Ma c’è spazio per un’altra chance. -4 minuti: qualche problema per Binder che si ferma -5 minuti: parte bene Fernandez che segna casco rosso al primo e al secondo settore -7 minuti: i piloti stanno rientrando in pista. -8 minuti: intanto la temperatura dell’asfalto ha ampiamente superato i 50 gradi, 55 nello specifico -9 minuti: arriva Alex Marquez! 1:30.243 per lui, segue Alex Rins a +0.050, poi Fernandez e Zarco. Ora tutti ai box -10 minuti: in difficoltà le Honda, almeno fino a questo momento -11 minuti: Raul Fernandez segna 1:30.356, poi Zarco a +0-009. Quindi Binder (+0.337) e Miller (+0.