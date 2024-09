LIVE MotoGP GP Indonesia 2024 in DIRETTA | Bastianini svetta nelle prime battute di FP2

Leggi tutta la notizia su oasport

-18 minuti: piccolo intoppo per Jorge Martin che si ritrova a tu per tu con Fernandez. I due rischiano il contatto -19 minuti: eccola la Bestia che si prende la leadership con 1:30.582, poi Quartararo (+0.093), quindi Acosta (+0.138), Marc Marquez (+0.315). Bagnaia è nono a +0.566 -20 minuti: si avvicina Enea! Il ducatista segna casco rosso nei primi due settori -21 minuti: si migliora Quartararo: 1:30.675 per lui. -22 minuti: ecco la caduta di Jorge Martin @88jorgemartin goes down at T16 But he gets up and goes back to the box #nGP pic.twitter.com/jXSna1epRP —(@) September 28,nbsp; -23 minuti: si avvicina Pecco, ora secondo ad un solo centesimo da Quartararo. Terzo posto per Acosta che sembra avere un buon passo. -24 minuti: arriva Fabio Quartararo con la doppia soft! 1:31.308 per il francese.