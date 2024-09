Lautaro torna a gol e l' Inter vince a Udine 3-2

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 28 settembre 2024) AGI - Dopo il pareggio con il Monza e il brutto ko nel derby con il Milan, l'si rimette subito in carreggiatando in trasferta sul campo dell'se. Al Bluenergy Stadium finisce 3-2 grazie al sigillo iniziale di Frattesi e alla doppietta diMartinez, che si sblocca finalmente dopo un avvio di stagione difficile a livello realizzativo. Inutili per i bianconeri il momentaneo pareggio di Kabasele e il lampo finale di Lucca. La squadra di Inzaghi sale così a 11 punti in classifica con Milan e Torino (granata con una gara ancora da giocare), superando proprio i friulani di Runjaic, fermi a quota 10 e al secondo ko di fila dopo quello con la Roma.