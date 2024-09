Infarto per le donne più raro ma più grave

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 28 settembre 2024) (Adnkronos) – Il cuore delle, rispetto a quello degli uomini, “è più protetto dal rischio di cardiopatie ischemiche. Almeno fino alla menopausa”. Poi le cose cambiano. “Perché se in età fertile il rischio di patologie cardiovascolari è inferiore rispetto agli uomini (per l’il rapporto è di 1 a 4), quando termina il periodo di fertilità il rischio cardiovascolare si allinea a quello degli uomini. Il motivo? Lenon fanno prevenzione, nonostante fumino di più e siano meno attente all’alimentazione e ai corretti stili di vita”. Così all’Adnkronos Salute Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia all’università Cattolica di Roma, in vista della Giornata mondiale del Cuore che si celebra ogni anno il 29 settembre.