Incidente sulla Strada Provinciale della Verna | coinvolte due motociclette due giovani feriti

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 28 settembre 2024) Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15, il 118 dell’ASL Toscana Sud Est è stato attivato a seguito di un graveavvenuto lungo la, che ha vistodue. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire l’emergenza e accertare le dinamiche dello scontro. Un giovane di 26 anni è stato trasportato in codice giallo (codice 2) all’ospedale di Sansepolcro dalla Misericordia di San Sepolcro. Un altro giovane, di 24 anni, è stato trasferito con Pegaso 1 in codice giallo all’ospedale di Careggi, a Firenze, a causa delle condizioni che richiedevano un intervento più tempestivo. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la viabilità e avviare le indagini sulle cause dell’