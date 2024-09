I precedenti Il derby casalingo sorride agli azzurri Ricordi e prodezze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024)numero 35 quello di domani alle 18 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena, con la Fiorentina che nei 34vanta il doppio delle vittorie rispetto a quelle azzurre, 16 contro 8. Se consideriamo, però, solo le partite andate in scena sul manto erboso empolese il bilancio è in perfetta parità con 5 successi a testa ed altrettanti pareggi. Se poi rimaniamo addirittura alle gare più recenti disputate nell’impianto di via delle Olimpiadi, la Fiorentina non vince dal 20 novembre 2016 quando la doppietta di Bernardeschi e le reti di Badelj e Borja Valero valsero il 4-0 gigliato. Nelle ultime due stagioni si è assistito ad altrettanti pareggi, 1-1 lo scorso anno con il rigore di Niang a rispondere al vantaggio viola firmato da Beltran e 0-0 in quella precedente.