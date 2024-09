Ha lasciato la casa Grande Fratello l’annuncio e il motivo in un comunicato ufficiale Pubblico nero

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) Iltornerà in onda lunedì 30 settembre ma insi sentono ancora gli strascichi dell’ultima diretta. La discussione tra le Non è la Rai e Maria Vittoria, per esempio. E poi i flirt già sbocciati e le nomination, che in ogni edizione che si rispetti creano sempre malumori tra i concorrenti. Ma nelle ultime ore c’è stata anche un’uscita. Un’assenza solo momentanea, si legge nel cominciatodelche è apparso sui canali social e sul sito del programma condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e con cui la produzione ha informato gli spettatori dell’uscita di Clarissa Burt e dei motivi dell’accaduto. Leggi anche: “Ma che combini con Jessica?”.