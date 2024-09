Ha cercato sul web come uccidere a mani nude | chi è il 17enne albanese fermato per la morte di Maria Campai

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 28 settembre 2024) “Volevo scoprire che cosa si prova ad”. Queste le parole che, secondo la Gazzetta di Mantova, avrebbe pronunciato davanti ai carabinieri, in una sorta di confessione, ilaccusato di aver ammazzato in modo premeditato il 19 settembre scorso nel garage di casa a Viadana, 42enne romena contattata su una chat di incontri, e di averne poi nascosto il cadavere nel giardino di una vicina villetta disabitata. Il ragazzo non ha mostrato alcun segno di pentimento. L’incredulità del padre: “Mio figlio è un pezzo di pane” Nato in Italia da una famiglia di origini albanesi, il presunto killer frequentava regolarmente la scuola superiore e, a detta della famiglia, non aveva mai dato problemi. Durante l’interrogatorio di giovedì sera, avrebbe collaborato con gli inquirenti. “Mio figlio è un pezzo di pane, ragazzo tranquillo, non è aggressivo.